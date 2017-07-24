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24.07.2017 (14:03)

Сотрудники Марийского филиала «Оборонлес» провели субботник по очистке прибрежной зоны озера Серебрянное

В рамках акции «Чистые озера Республики Марий Эл» при участии автономной некоммерческой организации в области окружающей среды и рационального природопользования «Охрана леса», совместно с активистами «Дикие дворники», Марийским филиалом «Оборонлес» Минобороны России проведен совместный субботник по очистке мест повышенной рекреационной нагрузки на озере Серебряное.

Специалисты филиала «Оборонлес» организовали трансфер для участников акции до озера и обратно, горячее питание, обеспечили необходимым инвентарем.

В ходе субботника было собрано более четырех кубометров бытовых отходов, которые в последующем были вывезены для утилизации. Благодаря прошедшему мероприятию было улучшено санитарно-экологическое состояние прибрежной зоны озера Серебряное и на деле продемонстрирован пример отдыхающим.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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