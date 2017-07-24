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24.07.2017 (13:56)

На рейде Североморска формируется парадный строй кораблей Северного флота ко Дню ВМФ России

Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота (СФ) –  Североморска – началось формирование парадного строя надводных кораблей и подводных лодок СФ, которые примут участие в параде в День Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

На Североморском рейде свои позиции занимают ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест»,  морской тральщик «Машинист», базовые тральщики,  пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району.

Флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встанет в парадный строй кораблей СФ в середине недели.

Всего в военно-морском параде примут участие более 15 кораблей и подводных лодок и судов  обеспечения СФ.

Справочно:

На СФ парады кораблей проходят на рейдах основных пунктов базирования Полярного – в Екатерининской гавани, Североморска и Мурманска – в соответствующих районах Кольского залива.

На рейде главной базы СФ – Североморска – парад кораблей ежегодно проходит в День ВМФ России в последнее воскресенье июля.

Корабли и подводные лодки флота занимают определенные им места на бочках на рейде Кольского залива. При проведении парада кораблей экипажи выстраиваются на верхней палубе и приветствуют командующего СФ, обходящего парадный строй кораблей на катере.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Южный военный округ
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