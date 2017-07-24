24.07.2017 (13:48)

В Севастополе приступили к формированию парадного строя кораблей ко Дню Военно-Морского Флота

Сегодня в Севастополе началось формирование парадного строя кораблей, которые примут участие в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота. Накануне буксиры и плавучий кран отряда судов обеспечения завершили установку парадных бочек на внутреннем рейде города-героя и подготовили их к швартовке боевых кораблей.

Первым на своём штатном месте был ошвартован флагман Черноморского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва». В течение суток свои места в двух парадных линиях займут большая дизельная подводная лодка «Старый Оскол», пограничный сторожевой корабль «Проворный» береговой охраны ФСБ России, ракетный катер Р-109, малый ракетный корабль «Мираж», фрегат «Адмирал Григорович», большой десантный корабль «Новочеркасск», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» и старейшее в ВМФ спасательное судно «Коммуна».

Планируется, что завтра в Севастополе пройдёт последняя общая тренировка парада и военно-спортивного праздника, а 27 июля состоится генеральная репетиция торжеств, в которых будет задействовано 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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