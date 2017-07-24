24.07.2017 (13:32)

В Китае российские десантники впервые тренировались вместе с военнослужащими шести стран в точности приземления на парашютах

Сегодня в Китае в ходе подготовки к конкурсу «Десантный взвод» Армейских международных игр (АрМИ-2017) российские десантники совершили свои первые прыжки с парашютом из вертолетов ЧЖИ-8КА. Вместе с российской командой тренировались военнослужащие из Ирана, Казахстана, Китая, Марокко и ЮАР.

Погрузка десантников осуществлялась на аэродроме Иншан, находящегося недалеко от полигона Хаодянь, а десантирование – с высоты 800 метров на площадку приземления Хауден. При этом наши военнослужащие применяли парашютные системы Д-6 и «Арбалет».

Команда из 22 российских десантников, вооруженных стрелковым оружием и в экипировке, после сбора на площадке приземления убыла по маршруту марш-броска.

Другая наша команда из трех парашютистов выполнила десантирование на точность приземления с высоты 1200 метров на площадку размером 50 на 50 метров. Российские военнослужащие выполняли прыжок с применением парашютной системы специального назначения «Арбалет», а их иностранные коллеги – на парашютах, стоящих на вооружении их армий. Применение спортивных парашютов было запрещено.

Парашютистам приходилось маневрировать в меняющихся по направлению и скорости воздушных потоках. Площадка приземления имела по своим краям несколько открытых водоемов.

Десантирование на точность показало высокие результаты: отклонения от заданных координатных точек приземления, представляющих обозначенный круг диаметром 5 метров, если и были, то минимальными.

Конкурс «Десантный взвод» будет проводиться в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

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