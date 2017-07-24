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24.07.2017 (13:20)

В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе начались масштабные тренировки по боевой готовности

В общевойсковых соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Южной Осетии, начались тренировки по боевой готовности.

К занятиям привлечено около 16 тыс. военнослужащих и свыше 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

В ходе занятий были отработаны действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения, где основное внимание уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, а также подготовке техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

Офицеры на практике изучат перспективные направления по совершенствованию боевой готовности подразделений с учетом новых руководящих документов.

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых для всех воинских частей требований по боевой готовности в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Проверка боеготовности
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