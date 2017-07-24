24.07.2017 (13:00)

Новобранцы Каспийской флотилии приведены к Военной присяге

Военнослужащие, прибывшие на Каспийскую флотилию этой весной для прохождения военной службы по призыву, приведены к Военной присяге. Клятву на верность Родине принесли 64 новобранца, призванные из Астрахани и Волгограда.

В настоящее время такое количество новобранцев полностью закрывает потребность соединений и воинских частей Каспийской флотилии в данной категории военнослужащих, так как все новые корабли и подразделения морской пехоты в соответствии со штатными категориями на 100% укомплектованы военнослужащими по контракту.

В учебной воинской части Каспийской флотилии молодое пополнение прошло курс молодого бойца. Новобранцы изучили основные предметы общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

После приведения к Военной присяге молодые матросы распределены в воинские части обеспечения и связи Каспийской флотилии с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

В полках для новобранцев созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, где специалисты-психологи помогут военнослужащим адаптироваться к военной службе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице