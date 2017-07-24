24.07.2017 (12:47)

Стартовала масштабная внезапная проверка боевой готовности войск ВВО в Бурятии и Забайкалье

В Восточном военном округе (ВВО) стартовала самая масштабная внезапная проверка боевой готовности войск в текущем году.

К проверке привлечены соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятия и Забайкальском крае, часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО. Всего – около 8 тыс. военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе мероприятия будет оценена способность органов военного управления и соединений ВВО выполнять задачи по предназначению. Соединениям и частям предстоит совершить марши на большие расстояния и выйти на незнакомые полигоны.

Практическая часть мероприятия состоится на крупном учебно-тренировочном комплексе Цугол в Забайкальском крае.

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