24.07.2017 (12:27)

Отряд кораблей Каспийской флотилии вернулся в пункты базирования после завершения сбор-похода

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала» и приданных судов обеспечения после выполнения задач сбор-похода возвратился в пункты базирования – Астрахань и Махачкалу.

В ходе похода отряд выполнил ряд задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в центральной и южной частях Каспийского моря.

Корабли находились в море 25 суток, прошли около 1,5 тыс. морских миль (около 3000 км), с экипажами проведено более 50 учений различной тематики и направленности.

Отрабатывались действия при угрозе применения условным противником оружия массового поражения, взаимодействие в ходе совместного маневрирования и управления отрядом кораблей, способы движения различными строями.

В морских полигонах боевой подготовки проведены боевые стрельбе из артиллерийской установки по морским целям и по противоминной защите кораблей со стрельбой по плавающей мине.

Помимо боевых упражнений в морском походе экипажи кораблей отработали приём и пополнение материальных запасов, заправку горюче-смазочными материалами на ходу надводными кораблями от судов обеспечения.

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