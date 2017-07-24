24.07.2017 (11:56)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М летного соединения ЮВО совершенствуют навыки пилотирования в составе звена

Летный состав смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступил к отработке навыков управления фронтовыми бомбардировщиками Су-24М на высотах от 200 до 1 тыс. метров на аэродроме Мариновка.

В ходе учебных полетов летчики отработают элементы предполетной подготовки, тренаж летного состава перед полетом, тренаж пеший по летному, получат предполетные указание на выполнение воздушной разведки погоды

Учебно-тренировочные полеты являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которых экипажи повышают групповую слетанность экипажей на малой высоте, навыки боевого маневрирования после нанесения условного авиаудара, выполнят имитацию выхода на боевой путь и проход по боевому пути с имитацией боевого маневрирования.

Также экипажи отработают порядок действий в случае отказа авиационной техники и при совершении маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнят пилоты, — взлет и заход на посадку по освещаемой полосе в ночное время.

К полетам допускаются летчики, выполнившие определенные упражнения курса боевой подготовки.

К полетам привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.

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