24.07.2017 (11:21)

Командующий войсками ЦВО вручил дочери фронтовика удостоверение к ордену Отечественной войны I степени

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий в ходе приёма граждан по личным вопросам передал удостоверение к неврученному ордену Отечественной войны I степени дочери гвардии лейтенанта Василия Тимофеевича Горохова, который погиб в боях под Калининградом в январе 1945 года.

«Сотрудники военных комиссариатов прикладывают много сил, чтобы восстановить историческую справедливость Награды, которые по тем или иным причинам не были им вручены в годы войны, сейчас получают их дети и внуки», — сказал генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Восстановленная справедливость поможет людям получить положенные социальные льготы. Кадровые органы ЦВО продолжат поиск военнослужащих запаса, которым не были вручены по каким-либо причинам заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

* * *

Из наградного листа: «Гвардии лейтенант Горохов Василий Тимофеевич, командир танка 35-го гвардейского отдельного тяжелого танкового полка, участвуя 13 января 1945 года в боях при прорыве обороны противника севернее города Пилькаллен, проявил мужество и отвагу. Двигаясь в боевой разведке уничтожил 2 противотанковых орудия, 4 пулемета, 1 минометную батарею и до 24 гитлеровцев. Когда его танк был подбит и загорелся, Горохов, будучи раненым, не покинул его и продолжал вести уничтожающий огонь по противнику. Гвардии лейтенант Горохов героически погиб в горящем танке.

Приказом командующего 39-й армией №06/н от 15 февраля 1945 года награжден орденом Отечественной войны I степени (посмертно).



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице