24.07.2017 (10:02)

Российские и иностранные десантники в Китае совершили ознакомительные прыжки с парашютом в рамках подготовки к конкурсу «Десантный взвод» АрМИ-2017

Российские десантники в рамках подготовки к участию в международном этапе конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр-2017 совершили первые ознакомительные прыжки с парашютом.

Вместе с командой РФ практическое десантирование из вертолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «ЧЖИ-8КА» осуществили команды армий Ирана, Казахстана, ЮАР и Марокко. Погрузка десантников происходила на аэродроме Иншан недалеко от полигона Хаодянь в Китае, а высадка – на площадке приземления Хауден на высоте 150 метров над уровнем моря.

Военнослужащие из РФ выполняли прыжки с применением парашютных систем Д-6 серии 4 и «Арбалет» с высоты от 800 и 1,2 тыс. метров при скорости воздушного судна от 145 до 160 км/час.

С высоты 800 метров десантировалась команда из 22 человек. Сбор военнослужащих произведен на площадке приземления площадью 700 на 1,5 тыс. метров, после чего они убыли по маршруту марш-броска.

В десантировании принимали участие все три отделения, командир взвода, вооруженный автоматом, и отделение в составе семи человек в экипировке, вооруженных стрелковым. Из каждого отделения десантировался командир, механик водитель, наводчик-оператор, двое стрелков, пулеметчик и гранатометчик.

Другая команда российских военнослужащих из трех парашютистов тренировалась в десантировании на точность приземления.

Десантирование военнослужащих ВДВ России в ходе тренировки впервые проводилось с вертолетов НОАК «ЧЖИ-8КА. Площадка приземления находится в районе горного массива и имеет по периметру несколько открытых водоемов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице