24.07.2017 (09:40)
В ЦФО до конца 2020 года в интересах ВДВ будет построен новый военный полигон
На территории одного из субъектов Центрального федерального округа до конца 2020 года планируется построить новый военный полигон в интересах боевой подготовки Воздушно-десантных войск России (ВДВ).
В этот же период на территории существующих полигонов военных учебных заведений ВДВ в Рязанской и Омской областях будут созданы два новых участка, оснащенные новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием.
Качественное выполнение учебно-боевых задач и достижение высокого уровня боевой подготовки подразделений ВДВ стало возможным благодаря системному использованию учебно-материальной базы, основу которой составляют полигоны.
В настоящее время в состав полевой учебно-материальной базы ВДВ входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения ВДВ Струги Красные, дислоцированный в Псковской области.
Ввод в эксплуатацию новых полигонных объектов обеспечит качественное выполнение плана подготовки Воздушно-десантных войск, в разы увеличит возможности полевой учебно-материальной базы по проведению различного рода тактических учений и обеспечит возрастающие потребности войск в обучении и подготовке личного состава к освоению новых специальностей.