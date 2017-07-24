24.07.2017 (09:15)

На международном конкурсе «Безопасная среда» АрМИ-2017 российские РХБ-разведчики впервые выступят на китайской технике

На международном этапе конкурса «Безопасная среда» в рамках Армейских международных игр-2017, который пройдет на полигоне Корла в Баян-Гол-Монгольском автономном округе, российская команда впервые выступит на китайской технике.

В сравнении с российскими РХМ-4 и РХМ-6 китайские машины химической разведки FZC02B более маневренны, но не способны преодолевать водные преграды. В связи с этим условия состязаний в этом году были скорректированы и данный норматив был исключён из состязаний.

Решение организаторов применять спецтехнику КНР во время соревнований призвано поставить конкурсантов из разных стран в одинаковые условия.

Китайские военнослужащие впервые продемонстрировали свою технику на АрМИ два года назад. Тогда конкурс «Безопасная среда» проходил на полигоне Песочное. В Китае международный этап состязаний пройдёт в три этапа: первый – индивидуальная гонка, второй – эстафета и третий – огневая подготовка. Трассы полигона Корла оборудованы крутыми склонами, минными полями, районом химической разведки, двухколейным мостом, противотанковым рвом, траншеями, холмами, участком заграждения и маневрирования. Наряду с этим четырёхкилометровый маршрут предусматривает и классическую огненно-штурмовую полосу.

В этом году в международном конкурсе «Безопасная среда» выступят по три экипажа РХБ-разведки из России, Китая, Ирана, Египта и Белоруссии. В прошлом году на машинах РХМ-4 команда из России установила два мировых рекорда по экстремальному вождению. Отметим, что российские экипажи два года подряд занимали на международном этапе конкурса I место.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице