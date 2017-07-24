24.07.2017 (08:55)

В подводных силах Тихоокеанского флота стартовал открытый турнир по футболу посвященный Дню ВМФ

В турнире принимают участие восемь коллективов, представляющие сборные команды соединения атомных подводных ракетных крейсеров, учебный центр подводных сил, подразделение ПДСС и другие воинские части. Всего в турнире примут участие около 100 спортсменов.

Турнир по футболу будет первым из предстоящих спортивных состязаний, которые посвящены празднованию Дня Военно-Морского флота России.

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