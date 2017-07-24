24.07.2017 (05:05)

5 августа стартует впервые международный этап конкурса «Дорожный патруль»

Министерство обороны Российской Федерации в период с 5 июня по 10 августа 2017 года в рамках Армейских международных игр «Арми-2017» проводит впервые международный этап конкурса «Дорожный патруль».

Конкурс проходит на полигоне Ногинский Военного института (общевойскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (д. Ямкино Ногинского района Московской области).

«Ранее во всеармейском этапе принимало участие 8 команд военных автомобильных инспекций из четырех военных округов и Северного флота, команда 100 военной инспекции (г.Москва), а также команды военных автомобильных инспекций Федеральной службы войск национальной гвардии и Госавтоинспекции МВД России», - сказал вовремя прохождения соревнования начальник военной автоинспекции Минобороны России Главного управления Военной полиции полковник Сергей Ностников. «В международном же этапе будут принимать участие команда военной автомобильной инспекции Вооруженных сил, команда ДОСААФ, команды автомобильных инспекций таких стран как Казахстан, Узбекистан», – заметил СЕгей Постнико.

Представители команд уже начали прибывать, размещаться и готовиться к конкурсу.

Кроме того, для гостей спланирована культурная программа.

К участию допущены военнослужащие, проходящие службу по контракту не менее двух лет в подразделениях, на которые возложена задача по обеспечению безопасности дорожного движения.

Поле поведения торжественной церемонии открытия планируется демонстрация и выставления команд участниц.

Всего для проведения индивидуальной подготовки и тренировок участников задействовано около 30 специализированных мест на полигоне «Ногинский».

Конкурс состоит из двух соревнований:

- военно-техническая эстафета;

- соревнование специалистов.

Участники конкурса соревнуются как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

Военно-техническая эстафета включает в себя соревнование в качественной проверке внешних световых приборов автомобиля на старте органолептическим способом, выполнении стрельб из автомата и пистолета, оказание помощи пострадавшим в условном дорожно-транспортном происшествии и ликвидации пожара при дорожно-транспортном происшествии.

В ходе соревнования специалистов в индивидуальном зачете участники соревнуются в трех практических конкурсах.

В первом конкурсе военнослужащие будут соревноваться в индивидуальном зачете по регулированию дорожного движения жезлом регулировщика и рукой на условном перекрестке. Во втором, будет мастерство в осмотре рулевого управления автомобиля и проверки величины суммарного люфта. В третьем, участники будут соревноваться в экстремальном вождении с выполнением элементов контраварийной подготовки, которая включает в себя выполнение «полицейского разворота» (разворот на 180 градусов при движении задним ходом), вождение по ограниченным проездам и скоростное прохождение элемента «змейка».

По итогам соревнований будут определены победители в номинациях: лучший регулировщик, лучший эксперт по техническому надзору и лучший экстремал.

Победители и призеры соревнований и конкурса будут определены судейской комиссией.

Награждение победителей и призеров армейского этапа конкурса «Дорожный патруль» кубками и медалями и ценными подарками в отдельных номинациях будет проводиться в торжественной обстановке, на церемонии закрытия конкурса.

Призеры всеармейского этапа соревнования «Дорожный патруль» примут участие в международном конкурсе, который будет проходить в период с 5 по 10 августа 2017 года на этом же полигоне «Ногинский».

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