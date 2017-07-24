24.07.2017 (06:30)
Вертолеты армейской авиации ВВО, несущие дежурство в Арктике, осуществили доставку грузов в экстремальных условиях
Экипажи армейской авиации Восточного военного округа, несущие дежурство в арктической зоне, осуществили доставку грузов в отделенные гарнизоны округа на острове Врангеля и мысе Шмидта в экстремальных условиях. Вертолеты Ми-26 и Ми-8амтш доставили 11 тонн грузов и провели ротацию военнослужащих, несущих боевое дежурство в воинских частях на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Кроме того, вертолетами армейской авиации ВВО доставлен экологический взвод, который будет проводить очистку территорий острова Врангеля.
Маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями - низкими температурами и сильным ветром, что требует от летного состава наивысшего мастерства и летного опыта.
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