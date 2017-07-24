24.07.2017 (06:45)

Новый комплект механизированной полевой прачечной поступил в соединение МТО ВВО

В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступил на вооружение новый комплект механизированной полевой прачечной МПП-9 отечественного производства.

Комплект современного многофункционального оборудования предназначен для стирки, сушки, глаженья белья и обмундирования военнослужащих, находящихся вне пунктов постоянной дислокации в полевых условиях.

МПП-9 может применяться в диапазоне температур от -40 до + 50 градусов.

Оборудование МПП-9 установлено на шасси автомобилей КАМАЗ с колесной формулой 6х6, что позволяет выполнять задачи по предназначению в любых условиях местности.

Одной из особенностей нового комплекта является автономность работы, в частности возможность осуществления электропитания оборудования, как от внешней стационарной электрической сети, так и от встроенных аккумуляторных батарей.

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