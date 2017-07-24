24.07.2017 (05:40)

Первая тренировка при подготовке к «АрМИ-2017» прошла на полигоне КНР Корла

На полигоне Корла между пустыней Такла-Макар и горами Тянь-Шаня, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошла первая тренировка военнослужащих пяти стран при подготовке к международным армейским играм. Экипажи РХБ-разведки из России, Китая, Белоруссии, Ирана и Египта совершили первые звезды на трассах полигона перед началом международного конкурса «Безопасная среда». В этих состязаниях российская команда впервые будет выступать на китайской технике. В отличие от крупногабаритных российских бронетранспортеров РХМ-4 китайские машины химической разведки FZC02B напоминают классический внедорожник.

В рамках первой тренировки специалисты РХБ-защиты провели разведку района в зоне техногенной аварии на полигоне Корла. Расчёты выполнили задачу на труднопроходимых участках местности, отобрали пробы грунта, растительности и воды в зоне условной ЧС, обнаружили источники радиоактивного излучения. Кроме того, военнослужащие из пяти стран соревновались в экстремальном вождении боевых машин, развернули специальную технику для обработки, зараженных участков местности.

Общий тренировочный полигон «Безопасной среды» представлен замкнутой гоночной трассой в виде перевёрнутой буквы «П» протяженностью в 4 километра.

В рамках «АрМИ-2017» в КНР пройдут шесть соревнований, при этом четверо из них на полигоне Корла: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск».

Армейские-международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течении 14 дней не прерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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