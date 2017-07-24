24.07.2017 (05:00)

Около 750 единиц военной и специальной техники будет задействовано для проведения соревнований Армейских международных игр-2017

В Армейских международных играх-2017 от Российской Федерации будет задействовано 675 единиц военной и специальной техники. Для участия иностранных команд к местам проведения конкурсов доставлено 67 единиц военной техники вооруженных сил иностранных государств.

К проведению конкурса «Танковый биатлон» подготовлены 90 танков, продолжается подготовка 94 единиц авиатехники для участия в авиационных конкурсах, в том числе выполнен перелет 36 единиц (самолетов – 21, вертолетов – 15) авиационной техники на территорию Китая.

В конкурсе «Кубок моря» примут участие восемь надводных кораблей и пять судов (катеров) обеспечения. От иностранных государств – шесть надводных кораблей (Казахстан – 2, Азербайджан – 2, Иран – 1, Китай – 1).

27 июля с.г. для участия в конкурсе ожидается прибытие в г. Владивосток корвета «Хуан-Ши» военно-морских сил народно-освободительной армии Китая.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В ходе игр состоится

28 международных конкурсов, в том числе 5 новых («Соревнование расчетов БЛА», «Воин содружества», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военное ралли»).

Конкурсы АрМИ-2017 будут организованы на территории

5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».

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