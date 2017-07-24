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24.07.2017 (04:05)

Свыше 1200 представителей из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах АрМИ-2017

Для участия в конкурсах Армейских международных игр-2017 на территорию Российской Федерации уже прибыли 1238 представителей команд вооруженных сил 22 иностранных государств.

В том числе к местам проведения конкурсов «Танковый биатлон, «Военно-медицинская эстафета», «Отличники войсковой разведки», «Полевая кухня» доставлены и приступили к подготовке команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Южно-Африканской Республики.

Размещение участников конкурсов организовано в гостиницах и специализированных помещениях в местах проведения соревнований.

Доставка техники российских и иностранных команд в пункты проведения конкурсов организована 13 воинскими эшелонами.

Для перевозки личного состава и военной техники российских команд для участия в конкурсах на территории иностранных государств будут  задействованы самолеты Военно-транспортной авиации.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В ходе игр состоится
28 международных конкурсов, в том числе 5 новых («Соревнование расчетов БЛА», «Воин содружества», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военное ралли»).

 Конкурсы АрМИ-2017 будут организованы на территории
5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ
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