24.07.2017 (01:05)

Финалом состязаний среди высокогорных подразделений на Армейских международных играх «Арми - 2017» станет восхождение на Эльбрус

Военнослужащие высокогорных подразделений поднимутся на самую высокую вершину Европы — Эльбрус в финале состязаний на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо», которые начнутся

30 июля 2017 года в рамках Армейских международных игр «Арми-2017».

Международные состязания «Эльбрусское кольцо», в которых восхождением военнослужащих на высочайшую вершину Европы — Эльбрус, высота которой составляет 5642 метра, определится лучшее высокогорное подразделение, пройдут в Приэльбрусье, на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Министерства обороны Российской Федерации и продлятся до 14 августа.

Для определения участников международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» к прохождению всеармейского этапа были привлечены российские военнослужащие всех военных округов и других подразделений Министерства обороны Российской Федерации исключительно из подразделений, предназначенных для действий

в высокогорной местности. В состав каждой группы на всеармейском этапе было укомплектовано по 12 человек со штатным вооружением, снаряжением, средствами навигации и разведки.

Команде российских военнослужащих на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо» в полной экипировке, вес которой составляет более

40 кг, предстоит преодолеть маршрут, протяженностью около 105 км

с общим перепадом высот около 12 км, пересечь 7 перевалов (каждый из которых находится выше 3,5 км над уровнем моря), шесть ледников, два ледовых плато и пять горных рек. Три специальных участка – переправу через горную реку, преодоление скального и ледового участков – группы пройдут с выполнением временных нормативов.

При совершении марша военнослужащим предстоит отработать преодоление различных форм горного рельефа (скальных, ледовых, снежных, осыпей), провести спасательные работы и транспортировку пострадавшего,

а также выполнить нормативы по ориентированию в условиях высокогорья

и организовать расположения подразделений на месте. Кроме того, командиры подразделений отработают практические навыки при действиях

в условиях сложного горного рельефа.

С 1 по 16 июля в ходе всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» с участниками восхождения проводились занятия

по совершенствованию индивидуальной подготовки и слаживанию подразделений. Российские военнослужащие проходили акклиматизацию, изучали маршрут движения и правила спасения в горах.

В 2017 году география участников международных состязаний

на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо» расширилась до 6 стран: Россия, Казахстан, Китай, Иран, Узбекистан и Марокко.

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