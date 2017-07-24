24.07.2017 (00:00)

В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошла сводная тренировка кораблей-участников Главного Военно-Морского парада.

В сводной дневной тренировке Главного военно-морского парада на реке Нева и в акватории Кронштадтского Морского рейда приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров ВМФ России. Тренировка проходила по единому плану под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Владимира Королёва, а также при участии командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, вице-губернатора – руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова, представителей ряда комитетов Администрации Санкт-Петербурга, начальников органов управления Главного командования ВМФ.

Сводная тренировка сил ВМФ, задействованных в Главном Военно-Морском Параде включала в себя проверку последовательности выполнения всех эпизодов сценария, предполагающего проходы в кильватерных строях боевых кораблей различных классов на Кронштадтском Морском рейде и в акватории Невы, - от Благовещенского до Троицкого мостов. В ходе тренировки состоялись полеты самолетов Морской авиации над акваторией Невы и прохождение торжественным маршем на Сенатской площади подразделений Главного командования ВМФ, Военного Учебно-научного центра ВМФ, структурных подразделений, Военно-Морского Флота дислоцированных в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Отрабатывался, также, важнейший элемент координации действий тактических групп кораблей, входе их движения на заданной скорости в фарватерах Кронштадтского рейда и Невы.

На Кронштадтском рейде в тренировке приняли участие корабли крупного водоизмещения - ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой десантный корабль «Александр Шабалин», а также дизель-электрические подводные лодки, корветы нового поколения.

В акватории Невы в сводной тренировке приняли участие новейший фрегат «Адмирал Макаров», многоцелевой корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Минск», а также дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», малый противолодочный корабль «Уренгой», малый ракетный корабль «Гейзер», малый ракетный корабль «Серпухов», гвардейский ракетный катер «Димитровград», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», противодиверсионные катера типа «Грачонок», патрульные катера «Раптор», десантные катера.

Морская авиация на тренировке была представлена самолетами Су-33, Су-30, МиГ-31, Миг-29К, Ил-38, Ту-142, а также вертолетами Ка-29, Ка-27, Ка-52К и др.

В ходе сводной тренировки в акватории Кронштадта и на Неве также, отрабатывались действия экипажей при движении кораблей на установленной скорости хода в речной акватории, точность удержания курса и дистанции в строю кильватера с использованием бортовых радиолокационных навигационных комплексов, береговых ориентиров и реперных точек при прохождении кораблями фарватера Невы и разведенных мостов.



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