23.07.2017 (23:10)

Главнокомандующий Сухопутными войсками встретился со сборной командой конкурса «Снайперский рубеж»

На завершающем этапе подготовки с военнослужащими сборной команды конкурса «Снайперский рубеж» состоялась встреча с Главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковником Олегом Салюковым.

В ходе встречи главный тренер сборной команды снайперов майор Евгений Лашманов доложил о мероприятиях, выполненных рамках подготовки сборной команды в период с 19 июня по 20 июля, проводимых на базе 56 учебного центра Западного военного округа.

«Основными составляющими подготовки сборной снайперов стали: стрельба из неудобных положений, с физической нагрузкой, закрытым полем зрения, нарушением координации движения, разведка целей, огневое поражение, временной показатель скорости стрельбы, физическая подготовка» - подчеркнул главный тренер.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник О.Салюков отметил, что конкурс в котором будет участвовать команда по составу стран является самым масштабным, как и танковый биатлон, также в отличие от остальных конкурсов в нем заявлена для участия команда страны, входящая в блок НАТО.

В заключении Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник О.Салюков выразил уверенность, что команда снайперов окажет достойную конкуренцию участникам конкурса других государств, пожелал удачи и успехов на соревнованиях.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице