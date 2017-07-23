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23.07.2017 (22:45)

В кинологическом центре ВС РФ в Подмосковье состоялся первый концерт для иностранных гостей-участников конкурса «Верный друг»

23 июля в Учебном центре служебного собаководства Вооружённых Сил Российской федерации состоялся первый концерт для участников кинологического конкурса «Верный друг».

Сегодня для гостей из Египта, Казахстана и Узбекистана вступили артисты из города Талдом, которые спели свои авторские и уже знакомые русские народные песни.

Участники конкурса посетили музей части, где кратко под увлекательный рассказ экскурсовода, стенды и экспонаты им была рассказана история отечественной военной кинологии.

В свободное время отдыха между упражнениями конкурса военнослужащие примут участие в более чем 20 мероприятиях культурно-художественной направленности, где ознакомятся с культурой, бытом и традициями России.

 Иностранные гости побывают в городе Москве, Дубна, посетят Сергиево-Посадскую Лавру, дом-музей П.А. Крапоткина, дом музей Святомученика Серафима (Дмитровского).

Перед участниками международного конкурса военных кинологов выступят порядка 15 народных фольклорных коллективов Талдомского и Дмитровского районов Московской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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