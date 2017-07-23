23.07.2017 (22:31)

Более 250 военнослужащих ЮВО примут участие 10 конкурсах международных армейских игр «АрМИ-2017»

Лучшие команды, расчеты и экипажи и военнослужащих-специалистов Южного военного округа (ЮВО), занявших призовые места на всеармейских соревнованиях военно-полевой выучки, примут участие в 10 конкурсах международных армейских игр «АрМИ-2017».

В том числе в двух международных конкурсах из четырех, из тех, что будут проводиться на территории ЮВО, остальных восьми на территории России, а также в двух за рубежом - в Китае и Азербайджане.

Конкурс «Глубина», в котором будут участвовать водолазы Черноморского флота и Каспийской флотилии состоится в Севастополе. «Военное ралли» пройдет на территории Южного военного округа и стартует в Волгограде.

Кроме того, в конкурсах «Открытая вода» и «Инженерная формула», в г.Муром Владимирской области и г.Тюмень Тюменской области соответственно примут участие военнослужащие инженерной бригады, дислоцированной в Ростовской области.

В подмосковном Ногинске в «Дорожном патруле» посоревнуются инспекторы 166 и 116 военной автоинспекции (территориальной) из Ростова-на-Дону и Владикавказа, а в Алабино прибудут – военные повара для участия в конкурсе «Полевая кухня». Также в Алабино пройдет «Танковый биатлон», в котором примет участие сборный экипаж ЮВО от объединений, дислоцированных на Ставрополье и во Владикавказе РСО-Алания. Команда военных медиков 58 армии ЮВО поборется за призовые места в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» в Санкт-Петербурге.

Победившие во всеармейском конкурсе «Авиадартс» экипажи бомбардировочной и армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО отправились в Китай, а в «Кубке моря», который состоится в г.Баку Азербайджана будет принимать участие лучший экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» Каспийской флотилии.

Всего в конкурсах международного этапа армейских игр примут участие более 250 военнослужащих ЮВО.

Международный этап армейских игр «Арми-2017» пройдет с 29 июля по 12 августа.



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