23.07.2017 (22:13)

На базе учебного центра ВДВ состоялись военно-патриотические сборы «Поиск-2017»

На территории учебного центра 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии состоялись 10-дневные военно-патриотические сборы «Поиск-2017» памяти гвардии подполковника, Героя России Анатолия Лебедя.

В них приняли участие 22 команды из Ярославской, Костромской, Московской и Архангельской областей, в общей сложности вместе с руководителями клубов и инструкторами - более 140 человек.

Цель сборов: воспитание молодежи Ярославской области в духе патриотизма и любви к Отечеству, допризывная подготовка к службе в Вооруженных Силах РФ, популяризация службы в Воздушно-десантных войсках, развитие Юнармейского движения в Центральном федеральном округе.

Программа сборов была насыщена по максимуму: учебно-тренировочные занятия по огневой (четыре дня боевых стрельб по нормативам (2УНС и 3УКС), тактической, топографической, медицинской и альпинисткой подготовке, финалом которых стали контрольные тактико-специальные соревнования «Поиск». В процессе этих состязаний «разведгруппы» выполняли боевую задачу на десяти этапах (КТ «Подъем по тревоге», КТ «Сбор на площадке приземления и маскировка парашютов», КТ «Топография», КТ «Бункер», КТ «Переправа, днёвка», КТ «Разведка, КТ «ЖД полотно»,КТ «Боестолкновение», КТ «Отход», КТ «Возвращение на базу. Длина дистанции: 8 - 10 километров.

Также юнармейцы соревновались в военизированной эстафете и преодолевали полосу препятствий. По вечерам с ними проводились уроки мужества, в рамках которых состоялась встреча с Героем России Алексеем Чагиным. Четыре дня были посвящены боевым стрельбам по нормативам (2УНС и 3УКС).

В церемонии закрытия лагеря приняли участие почетные гости: заместитель председателя правительства Ярославской области, куратор движения Юнармия в Ярославской области Роман Колесов, председатель ярославского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, участник Великой Отечественной войны Александр Каменецкий, председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Сергей Дерепко, председатель ярославского регионального отделения «Российской ассоциации героев» и советник мэра Ярославля по патриотическому воспитанию, Герой России Алексей Чагин.

Гости поздравили юнармейцев с окончанием сборов «Поиск-2017» и торжественно вручили награды победителям и призёрам. Первое место занял военно-патриотический клуб «Разведчик-1» (Ярославская область, г. Гаврилов – Ям), второе - клуб «Юный разведчик-1» (Московская область, г. Дмитров), третье – клуб «Тактика-2» (г. Ярославль). Каждому участнику были вручены футболки с логотипом сборов.

По завершению церемонии закрытия сборов торжественно были спущены флаги «Юнармии», Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, Ассоциации ВПК «Патриот».



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