23.07.2017 (21:51)

Команды-участницы Международных армейских игр "АрМИ - 2017" посетили выставочные экспозиции Музейного комплекса парка "Патриот"

Участники конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр – 2017 (АрМИ) посетили Музейный комплекс, где осмотрели образцы бронетанковой техники, принимавшей участие в Великой Отечественной войне, также побывали в военно-историческом комплексе «Партизанская деревня», где познакомились с бытом бойцов - подпольщиков. Не менее интересным стал визит в недавно открывшуюся интерактивную выставку «Помни…мир спас советский солдат» в секторе «ЮНАРМИЯ».

В экскурсии приняли участие представители команд из Республики Беларусь и Ангола, Киргизии и Армении, Зимбабве и Азербайджана, стран Венесуэла, Уганда, а также Лаосской Народно-Демократической Республики. Военнослужащие поделились впечатлениями о посещении Парка и рассказали о подготовке к конкурсу.

Многие команды имеют опыт участия в АрМИ и при подготовке ориентируются на выступления прошлых лет. В ходе тренировок особое внимание уделялось скорости прохождения трассы и точности стрельбы из пушки. Большинство команд выступит на российских Т-72, а Республика Беларусь приехала со своей техникой.

Стоить отметить, что команда из Республики Армения состоит из участников - срочников.



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