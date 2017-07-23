23.07.2017 (21:30)

В августе в армейских играх под Тюменью примут участие военные из четырех стран

В международном этапе АрМИ-2017 примут участие военные из Белоруссии, Армении, Узбекистана и России. Все они поборются за лидерство в дисциплинах «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». В общей сложности выступят около 160 человек.

Проведение АрМИ-2017 в Тюменской области — это возможность для военных посоревноваться и обменяться опытом с зарубежными коллегами, а для жителей региона — своими глазами увидеть новейшие достижения российских вооруженных сил. Помимо самих состязаний, гостям будет продемонстрирована выставки техники и вооружения и сувенирных лавок.

Россию на играх представят две команды – 11-я бригада Южного военного округа из города Камень-Шахтинский и 187-й межрегиональный учебный центр города Волжский Волгоградской области. Вне конкурса выступит команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Тожественное открытие состоится 4 августа 2017 года на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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