23.07.2017 (23:50)

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов совершит наблюдательный полет над территорией Королевства Дании.

По заявлению начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Рыжкова С.В. в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-З0Б над территорией Королевства Дании.

Наблюдательный полет будет выполняться в период с 24 по 28 июля 2017 г. с аэродрома открытого неба Ольборг, с максимальной дальностью до 1400 километров.

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а датские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.

Это двадцать девятый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.



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