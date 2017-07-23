23.07.2017 (19:30)

В рамках АрМИ-2017 для участников соревнований будет организовано свыше 250 культурно-художественных мероприятий

В рамках культурно-художественного сопровождения конкурсов Армейских международных игр-2017 спланировано проведение с участниками соревнований свыше 250 различных зрелищно-массовых мероприятий.

В том числе свыше 170 экскурсий, посещений музеев и мемориалов, памятных и исторических мест, более 50 концертов, 13 торжественных церемоний, 11 визитов команд на мероприятия центральных учреждений культуры.

В местах размещения участников конкурсов предусмотрен показ в вечернее время художественных фильмов на родных языках стран-участниц. Спланированы к проведению спортивные соревнования между командами по различным игровым видам спорта.

Организовано психологическое сопровождение участников Армейских международных игр-2017, к работе привлекаются 85 специалистов-психологов. Подбор и комплектование команд (экипажей, расчетов) осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей военнослужащих и их психологической совместимости.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В ходе игр состоится 28 международных конкурсов, в том числе 5 новых («Соревнование расчетов БЛА», «Воин содружества», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военное ралли»).

Конкурсы АрМИ-2017 будут организованы на территории 5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».



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