23.07.2017 (17:30)

Соревнования и конкурсы Армейских международных игр-2017 пройдут на двадцати двух полигонах

В 2017 году для проведения конкурсов Армейских международных игр будут задействованы двадцать два полигона (в 2016 году – 19), из них восемь новых.

В местах проведения соревнований завершена подготовка всех объектов обеспечения питанием участников конкурсов и их сопровождающих. Питание участников иностранных команд организовано АО «Военторг». Для оказания торгово-бытовых услуг развернуты 240 стационарных и подвижных объектов торговли и вендинговых аппаратов.

Для оказания медицинской помощи участникам конкурсов привлекаются свыше 200 сотрудников медицинского персонала и более 50 единиц санитарного автотранспорта в составе 53 врачебно-сестринских бригад и 25 бригад специализированной медицинской помощи.

Для лингвистического обеспечения мероприятий Армейских международных игр-2017 организован отбор свыше 120 переводчиков иностранных языков, привлечены как военные, так и гражданские специалисты.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В ходе игр состоится

28 международных конкурсов, в том числе 5 новых («Соревнование расчетов БЛА», «Воин содружества», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военное ралли»).

Конкурсы АрМИ-2017 будут организованы на территории

5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».



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