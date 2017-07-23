23.07.2017 (21:15)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв рассказал «Красной звезде» о предстоящих 30 июля военно-морских парадах

В номере понедельника помещены ответы главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва на вопросы газеты о формате проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также военно-морских парадов в других портовых городах России.

Публикуется подготовленная Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России инфографика, представляющая масштабы предстоящего празднования Дня ВМФ.

В очередном номере рассказывается о содержании Указа Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 года № 327, которым утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года.

Сообщается о прибытии в главную базу Балтийского флота отряда боевых кораблей КНР для участия в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2017» (25-26 июня, г. Балтийск, Балтийское море) и о завершающейся подготовке команд Вооруженных Сил РФ к Армейским международным играм.

Вниманию читателя предлагается также интервью заместителя командующего ВДВ генерал-майора Владимира Кочеткова о перспективах развития воздушно-десантной подготовки до 2025 года.

Кроме того, в новом номере сообщается об очередном наблюдательном полете российской группы инспекторов в рамках реализации международного Договора по открытому небу.



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