23.07.2017 (20:19)

Более 400 новобранцев Таманской дивизии приняли присягу на площади Конгрессно-выставочного центра

23 июля на площади Конгрессно-выставочного центра более 400 призывников 2-й гвардейской Таманской мотострелковой ордена Октябрьской Революции Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии приняли Военную присягу.

За церемонией, которая состоялась на главной площади, наблюдало более 2000 человек. По традиции собрались родственники и близкие люди будущих защитников.

С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратились представители командования Таманской дивизии и ветеранского движения.

Ветеран Великой Отечественной войны полковник запаса Евгений Семёнович Евдокимов, обращаясь к приведённым к присяге молодым солдатам сказал: «Мне 94-й год, но я не мог не прийти на это торжество! В годы Великой Отечественной войны мы с вашими прадедами выполнили свой воинский долг и защитили наше Отечество. Теперь ваша очередь стоять на страже. Мы передаём вам в руки оружие и надеемся, что вы с честью будете нести звание защитников Отечества»!

В заключительной части церемонии перед военнослужащими и гостями с показательной программой выступили военный оркестр Алабинского гарнизона, взвод почётного караула 1-го Гвардейского Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка и 136-го гвардейского разведбатальона.

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