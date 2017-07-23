23.07.2017 (17:43)

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» прибыл в главную базу ВМС Азербайджанской Республики

Сегодня малый ракетный корабль проекта 21631 «Град Свияжск» осуществил заход в территориальные воды Азербайджанской Республики и встал к причалу военно-морской базы «Пута» - главной базы военно-морских сил Азербайджана.

Пребывание российского корабля в Азербайджанской Республике продлится до 12 августа. За этот период экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» примет участие в международном этапе конкурса «Кубок моря-2017».

В ходе конкурса военные моряки из Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Республики Казахстан будут соревноваться в боевом и повседневном применении своих кораблей водоизмещением до 1000 тонн. На различных этапах конкурса им предстоит выполнение артиллерийских стрельб по малоразмерным морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин, соревнования по борьбе за живучесть корабля, оказанию помощи аварийным судам на море, спасении людей с поверхности воды, маневрированию и многим другим дисциплинам.

Днем ранее, для участия в конкурсе, в Азербайджан прибыли ракетные катера и суда Военно-морских сил Ирана и Казахстана.

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Град Свияжск» является головным кораблём серии. Был заложен 27 августа 2010 года.

Корабль поименован в честь Свияжска – города-крепости, построенного Иваном Грозным в 1551 году в качестве базы для осады Казани, ныне – села в Зеленодольском районе Татарстана.

Спущен на воду 9 марта 2013 года.

Пополнил состав Военно-Морского Флота России 27 июля 2014 года.

Осенью 2015 года экипаж МРК «Град Свияжск» в составе отряда кораблей каспийской флотилии неоднократно наносил удары крылатыми ракетами «Калибр» из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры террористической организации Исламское Государство на территории Сирийской Арабской Республики.

10 августа 2015 года экипаж МРК «Град Свияжск» стал победителем международного конкурса «Кубок Каспия – 2015».

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