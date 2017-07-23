23.07.2017 (18:15)
Российская военная делегация возложила венок в китайском «Сталинграде» на Мемориале советских лётчиков-добровольцев, павших в Японо-китайской войне 1937—1945 гг.
Сегодня, 23 июля 2017 года состоялась церемония возложения венков делегацией Воздушно-десантных войск (ВДВ) России к Мемориалу советских лётчиков-добровольцев, павших в Японо-китайской войне 1937—1945 гг. в городе Ухань (Китай).
В церемониальном памятном мероприятии принял участие руководитель российской военной делегации, заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Андрей Холзаков, прибывший с командой десантников в Китайскую Народную Республику (КНР).
Культурное мероприятие проходило во время подготовки российской команды к международному этапу конкурса «Десантный взвод» проводимой в рамках Армейских международных игр - 2017 (АрМИ-2017).
Российскую Федерацию на международном этапе конкурса в КНР представляет взвод Новороссийского соединения ВДВ России. Это подразделение стало победителем всеармейского этапа состязаний конкурса «Десантный взвод» в ВДВ в 2017 году в России.
Международный этап состязаний «Десантный взвод» в Китае будет проходить в период с 29 июля по 12 августа 2017 года на комплексном тренировочном полигоне ВДВ КНР «Хаодянь» в рамках АрМИ-2017.