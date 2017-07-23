23.07.2017 (17:30)

Специалисты ФГАУ «Оборонлес» проводят работы по защите лесов от пожаров

Специалистами Ингодинского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России проведены работы по устройству противопожарных минерализованных полос в кварталах 31 и 35 Ингодинского лесничества протяженностью 9 км, а также по уходу за противопожарными минерализованными полосами в кварталах 62 и 70 Ингодинского лесничества протяженностью 16,3 км. Проводятся работы по расчистке противопожарного разрыва, в виде просеки шириной 30 м (протяженность составляет 13 км).

Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется для лесотаксационных выделов, как правило, одновременно с таксацией лесов или по результатам таксации лесов со сроком ее давности не более 10 лет на основе оценки комплекса воздействующих факторов и анализа эффективности выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. При сроках давности таксации лесов более 10 лет проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется только одновременно с проведением повторной таксации лесов.

Все расчеты, связанные с проектированием объемов показателей мероприятий по уходу за лесом, осуществляются на основе итогов распределения площадей и запасов лесных насаждений хозяйственных секций по классам возраста, полноте, классам бонитета, типам леса и данным таксации лесов. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов назначаются в пределах хозяйственных секций для совокупности лесотаксационных выделов, характеризующихся общностью лесорастительных условий, структуры, состояния и древесными породами, объединенными единой целью хозяйства и единым возрастом рубки.



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