23.07.2017 (17:16)

Специалисты «Оборонлес» отработали навыки тушения пожаров посредством забора воды из открытых источников

В Кировском филиале «Оборонлес» проведены тренировочные занятия по тушению пожаров и забору воды из водоемов.

К тренировкам привлекался пожарный расчет пожарно-химической станции 1 типа филиала «Оборонлес» и лесники Кировского лесничества Минобороны России.

Сотрудники филиала отработали способы тушения различных видов пожаров, а также навыки забора воды из открытых источников.

Также в ходе выполнения учебных мероприятий были отработаны практические навыки пожарных расчетов филиала и воинских подразделений при проведении лесопожарных работ.

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