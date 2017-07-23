23.07.2017 (17:16)
Специалисты «Оборонлес» отработали навыки тушения пожаров посредством забора воды из открытых источников
В Кировском филиале «Оборонлес» проведены тренировочные занятия по тушению пожаров и забору воды из водоемов.
К тренировкам привлекался пожарный расчет пожарно-химической станции 1 типа филиала «Оборонлес» и лесники Кировского лесничества Минобороны России.
Сотрудники филиала отработали способы тушения различных видов пожаров, а также навыки забора воды из открытых источников.
Также в ходе выполнения учебных мероприятий были отработаны практические навыки пожарных расчетов филиала и воинских подразделений при проведении лесопожарных работ.
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