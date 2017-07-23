23.07.2017 (16:51)

Сотрудники «Оборонлес» производят санитарные чистки леса

Сотрудники Читинского и Ярославского филиалов «Оборонлес» Минобороны России продолжают расчищать квартальные просеки, удаляя ветровальные и буреломные деревья, малоценные кустарники.

Проводимые работы обеспечивают улучшение санитарного состояния леса и беспрепятственное передвижение противопожарной техники, а также играют существенную роль в ограничении распространения природных пожаров в лесах военного ведомства.

Особое внимание сотрудников филиалов в Год экологии направлено на установку аншлагов противопожарного информирования граждан – к уже выполнившим работы по изготовлению и установке аншлагов присоединились Читинский, Ярославский и Архангельский филиалы «Оборонлес».

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