23.07.2017 (16:23)

Военнослужащие из семи стран мира сдали зачёты по технике безопасности при экстремальном вождении боевых машин на полигоне "Корла" КНР

Военнослужащие из семи стран (Россия, Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Иран, Египет) принимающие участие в международных конкурсах «Безопасная среда» и «Мастер-оружейник» изучили на полигоне «Корла» в КНР требования безопасности при произведении состязаний.

Основной упор при инструктаже команд был сделан на этапы, связанные с огневой подготовкой, экстремальным вождением машин. В конкурсах «Мастер-оружейник» и «Безопасная среда» маршруты оборудованы комплексом минно-взрывных зарождений, участками имитации, загражденным участком местности, а также курганом и змейкой.

Первый экзамен на полигоне в Китае был особенно важен для военнослужащих Исламской республики Иран, которые выступают в данных конкурсах впервые.

Трассы полигона - «Корла» Синьцзян-Уйгурского автономного района где пройдут соревнования оборудованы колейным мостом, колейным проходом в мино-взрывном заграждении участками маневрирования. Наряду с этим, четырёх километровые маршруты предусматривают классическую огненно-штурмовую полосу.

Вместе с тем трассы для экстремального вождения оборудованы новыми препятствиями, противотанковым рвом, разрушенным мостом, подвесной лестницей, а также лабиринтом с проволочными заграждениями. Именно на эти препятствия так же обратили внимание конкурсантов организаторы конкурса.

Российские и Китайские специалисты РХБ-разведки совершили демонстрационное прохождения всех препятствий на трассах полигона, после чего конкурсанты сдали зачёты по технике безопасности.

Во вторник 25 июля военнослужащие приступят к проведению интенсивных тренировок по экстремальному вождению машин химической разведки.

Всего на полигоне пройдёт пять практических занятий.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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