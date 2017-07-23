23.07.2017 (15:09)

Корабль ВМС Китая посетили более 100 жителей и гостей Балтийска

Сторожевой корабль «Юньчен» ВМС Китая, прибывший в составе отряда кораблей НОАК в главную базу Балтийского флота ВМФ России порт Балтийск для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие – 2017», в рамках Дня открытых дверей посетило более 100 жителей и гостей самого западного города России.

Во время посещения корабля китайские военнослужащие провели гостям экскурсии по сторожевому кораблю, рассказали о корабельных традициях военных моряков НОАК, а также продемонстрировали фильм о корабле.

Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2017» проводятся с 21 по 28 июля. В ходе активной фазы морских маневров с 25 по 26 июля военные моряки в акватории Балтийского моря отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, моряки проведут стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей.

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