23.07.2017 (14:35)
На Тихоокеанском флоте пройдет два международных конкурса «Морской десант -2017» и «Кубок моря - 2017»
В международном конкурсе «Морской десант - 2017» примут участие 3 иностранных команды – Китая, Венесуэлы и Ирана. Этот конкурс пройдет среди подразделений морской пехоты, где команды покажут свое мастерство в стрельбе, вождении и выносливости.
В конкурсе «Кубок моря - 2017» команда России будет соперничать с командой «Китая».
Военнослужащим обеих стран предстоит побороться за живучесть корабля на время, поразить морские мишени и выполнить задачи по спасению.
Открытие конкурсов запланировано на 1 августа.
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