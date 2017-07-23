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23.07.2017 (14:35)

На Тихоокеанском флоте пройдет два международных конкурса «Морской десант -2017» и «Кубок моря - 2017»

В международном конкурсе «Морской десант - 2017» примут участие 3 иностранных команды – Китая, Венесуэлы и Ирана. Этот конкурс пройдет среди подразделений морской пехоты, где команды покажут свое мастерство в стрельбе, вождении и выносливости.

В конкурсе «Кубок моря - 2017» команда России будет соперничать с командой «Китая».

Военнослужащим обеих стран предстоит побороться за живучесть корабля на время, поразить морские мишени и выполнить задачи по спасению.

Открытие конкурсов запланировано на 1 августа.   

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
АрМИ , Морской десант , Кубок моря
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