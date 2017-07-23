23.07.2017 (14:22)

Конкурс в Оренбургское президентское кадетское училище в 2017 году составил 4 человека на место

Конкурс на поступление в Оренбургское президентское кадетское училище в 2017 году составил 4 человека на место.

В конкурсе принимали участие более 500 человек из разных регионов России. Кандидаты прошли медицинское обследование, сдали зачеты по физической подготовке, выполнили задания по математике, русскому и иностранному языкам.

Результаты испытаний и приказ о зачислении в училище будет опубликован в начале августа на сайте Минобороны России.

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