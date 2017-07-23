23.07.2017 (12:35)

В День ВМФ России малые противолодочные корабли Северного флота осуществят атаку подводной лодки условного противника

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Снежногорск» и «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили в Баренцевом море практические стрельбы из реактивных бомбовых установок РБУ-6000.

Эпизод атаки подводной лодки условного противника реактивными глубинными бомбами будет продемонстрирован жителям и гостям города Североморска в рамках военно-спортивного праздника в День Военно-Морского флота России.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Брест» регулярно совершенствуют свою морскую выучку на морских полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Малые противолодочные корабли имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

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