23.07.2017 (12:15)

Российские десантники на площадке приземления ВДВ НОАК изучили места проведения состязания на точность приземления в ходе конкурса «Десантный взвод-2017»

В ходе знакомства с площадкой приземления и аэродромом взлета, российские десантники и офицеры ВВС и ВДВ НОАК осмотрели аэродром «Иншан», вертолеты «ЧЖИ-8КА» и площадку приземления «Хауден» для определения возможности десантирования и приземления в ходе этапа состязаний характеризующего точность приземления парашютистов.

24 июля при наличии погодных условий российские десантники планируют провести первый ознакомительный прыжок с парашютом на незнакомую площадку приземления с применением парашютной системы специального назначения «Арбалет».

Предложенная коллегами из ВДВ Китая площадка приземления находится на высоте 150 метров от уровня моря в районе горного массива, вокруг площадки имеется несколько нескольких водоемов.

В ходе переговоров было достигнуто соглашение о десантировании на управляемых парашютах типа «Крыло» с высоты 1500 метров и приземлении в круг до пяти метров обозначенный на площадке приземления. Наиболее обученные парашютисты будут стараться попасть в круг менее 30 сантиметров чтобы получить первое место в этапе состязаний на точность приземления.

В ходе знакомства с представленной для применения вертолетов НОАК , представители ВДВ России совместно с экспертами воздушно-десантной службы и ВВС Китая особое внимание уделили особенностям покидания ннослужащим воздушного судна, курсу захода вертолета и сигналам к началу выброски.

Аэродром взлета для участвующих команд в конкурсе «Десантный взвод» международных состязаний АрМИ-2017 на котором будет проходить погрузка десантников с последующим их десантированием парашютным способом будет находится в нескольких десятках километров от площадки приземления.

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