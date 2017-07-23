23.07.2017 (12:00)

В международном конкурсе «Рембат» примут участие команды армий Китая и Казахстана

В Омске состоялась торжественная встреча лучших специалистов ремонтных подразделений вооруженных сил из Китая и Казахстана, которые примут участие в международном конкурсе «Рембат».

По традиции гостей встретили хлебом-солью под музыкальное сопровождение оркестра. Представители иностранных армий осмотрели объекты полигона и трассы соревнований, а также обсудили вопросы проведения конкурса.

Командам в ходе конкурса предстоит преодолеть такие препятствия, как противотанковый ров, брод глубиной один метр, движение по площадке с неровностями и по прямому габаритному коридору с изменением траектории движения.

Кроме того, участники должны пройти метровую траншею с установкой мостового перехода с помощью крана-манипулятора мастерской, двигаться по колее и песчаному участку трассы, а также поставить автомастерскую в укрытие задним ходом в условиях применения отравляющих веществ.

В задачу экипажей мастерской технического обслуживания (МТО-УБ1) и ремонтно-эвакуационной машины (РЭМ-КЛ) входит разгрузка железнодорожного вагона с помощью крана-манипулятора на точность, замена на МТО-УБ поврежденного колеса и поднятие танка Т-72 с использованием пневматического домкрата. Экипажи РЭМ в свою очередь должны вытащить застрявший автомобиль и транспортировать способом полупогрузки.

Тожественное открытие игр состоится 5 августа 2017 года.

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