Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.07.2017 (18:00)

На конкурс «Отличники войсковой разведки» Китай привез свое вооружение

Все команды, за исключением Китая, будут использовать российское вооружение и военную технику на Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки». Команда Народно-освободительной армии Китая для участия в конкурсе изъявила желание использовать свое вооружение и военную технику которая доставлена в Новосибирск железнодорожным транспортом.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.

Команды из Белоруссии, Армении, Зимбабве, Узбекистана, Казахстана и Китая примут участие в Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2017», который пройдет с 29 июля по 10 августа 2017 года на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища.

Все мероприятия соревнования проходят с максимальным использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false