23.07.2017 (10:00)

Команда из Зимбабве прибыла в Новосибирск на Международный конкурс «Отличники войсковой разведки»

Все участники Международного конкурса «Отличники войсковой разведки» прибыли в Новосибирск. К тренировкам команд из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Китая присоединилась команда из Зимбабве.

Россию будет представлять победитель всеармейского конкурса – команда Новосибирского высшего военного командного училища.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.

Все мероприятия соревнования проходят с максимальным использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым.

Целью проведения конкурса является укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества государств – участников конкурса, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки и развитие состязательности военнослужащих-разведчиков.

Международный конкурс пройдет с 29 июля по 10 августа 2017 г.

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