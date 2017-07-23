Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.07.2017 (10:00)

Команда из Зимбабве прибыла в Новосибирск на Международный конкурс «Отличники войсковой разведки»

Все участники Международного конкурса «Отличники войсковой разведки» прибыли в Новосибирск. К тренировкам команд из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Китая присоединилась команда из Зимбабве.

Россию будет представлять победитель всеармейского конкурса – команда Новосибирского высшего военного командного училища.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.

Все мероприятия соревнования проходят с максимальным использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым.

Целью проведения конкурса является укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества государств – участников конкурса, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки и развитие состязательности военнослужащих-разведчиков.

Международный конкурс пройдет с 29 июля по 10 августа 2017 г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Отличники войсковой разведки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false