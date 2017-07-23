23.07.2017 (11:32)

Военные психологи ВВО протестировали более 18 тысяч новобранцев

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа протестировали более 18 тысяч новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе завершившейся 15 июля весенней призывной кампании.

Исследования проводились с использованием психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик, анонимного анкетирования.

Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что основная масса опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.

Высшее образование до службы в вооруженных силах получили – 10 % призывников, среднее профессиональное образование имеют около 30 %, 11 классов закончили около – 10 % опрошенных. 50 % военнослужащих, призванных весной и летом этого года, имеют неполное среднее образование и дипломы профессиональных училищ.



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