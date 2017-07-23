23.07.2017 (11:13)

В ВВО определены лучшие военные комиссариаты

В Восточном военном округе подведены итоги деятельности военных комиссариатов в рамках весенней призывной кампании «Весна-2017».

Наилучших результатов по эффективности работы добились военные комиссариаты Хабаровского, Забайкальского краев и Республики Бурятия.

В прошлом году военный комиссариат Республики Бурятия занял почетное 2 место на Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета.

Подобные конкурсы проводятся ежегодно и направлены на улучшение качества подготовки граждан к военной службе и обеспечение полноценной и качественной организации процесса призыва на военную службу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице