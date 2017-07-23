23.07.2017 (11:13)
В ВВО определены лучшие военные комиссариаты
В Восточном военном округе подведены итоги деятельности военных комиссариатов в рамках весенней призывной кампании «Весна-2017».
Наилучших результатов по эффективности работы добились военные комиссариаты Хабаровского, Забайкальского краев и Республики Бурятия.
В прошлом году военный комиссариат Республики Бурятия занял почетное 2 место на Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета.
Подобные конкурсы проводятся ежегодно и направлены на улучшение качества подготовки граждан к военной службе и обеспечение полноценной и качественной организации процесса призыва на военную службу.
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