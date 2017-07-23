23.07.2017 (09:00)

Российские десантники начали знакомство с полигоном «Хаодянь» Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 20 специальными индивидуальными и комплексными испытаниями

Сегодня российские десантники начали знакомство с более двадцатью индивидуальными и комплексными испытаниями на полигоне «Хаодянь» (провинция Хубэй) Китайской Народной Республики.

Представители Воздушно-десантных войск НОАК продемонстрировали прибывшим военнослужащим из России характерный для каждого препятствия оптимальный порядок его преодоления, а так же показали место старта и финиша марш-броска.

В дальнейшем, в ходе самостоятельного знакомства с препятствиями на маршрутах движения российские десантники на практике попробуют преодолеть все представленные элементы специальной полосы препятствий на десятикилометровом маршруте включающего в себя метровые барьеры, рвы с насыпями, завалы, специальные заграждения из колючей проволоки, лабиринт, разрушенный мост, тоннель, траншю и т.д.

На маршруте марш-броска наиболее сложными препятствиями станут те, которые невозможно преодолеть в одиночном порядке или без помощи товарищей участвующих в состязании.

Весь маршрут марш-броска проходит по горному ландшафту, на местности имеющей много затяжных подъемов и коротких спусков.

Температурный режим в котором предстоит состязаться всем прибывшим командам на конкурс будет варьироваться от 35 до 40 градусов цельсия.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» на территории Китайской Народной Республики осуществляемый в рамках Армейских международных игр – 2017 в период с 29 июля по 12 августа 2017 года будет проводится впервые.

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